Inter, non solo Brozovic: “C’è un altro rinnovo che verrà chiuso rapidamente”

Lautaro e Barella sono stati i primi a legare il proprio futuro ai colori nerazzurri, ma la campagna rinnovi in casa Inter è appena iniziata

L'Inter sta sfruttando questa pausa delle nazionali per programmare il futuro del proprio organico. In scadenza a giugno 2022 ci sono Brozovic (il club è al lavoro per trovare l'accordo) Handanovic, Perisic, Vecino, Kolarov e Ranocchia: ma, secondo il Corriere dello Sport, c'è un altro prolungamento che presto sarà siglato.