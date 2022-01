Sky – Inter, a giorni rinnovo dirigenti. Mercato, il colpo attenzionato è uno

Il presidente Zhang è pronto a chiudere i rinnovi dei dirigenti, da Marotta ad Ausilio. E occhio al mercato

I rinnovi dei dirigenti, ma non solo. Sono diverse le priorità di casa Inter e in particolare del presidente Steven Zhang, tornato a Milano e pronto ad assistere dal vivo alla Supercoppa Italiana di domani dopo il successo con la Lazio.

Tra questa e la prossima settimana sono attese importanti novità per i dirigenti, come svelato da Matteo Barzaghi a Sky Sport: “Tra qualche giorno, o nel fine settimana o inizio settimana prossima, ci sarà il rinnovo dei dirigenti: da Marotta e Ausilio a Baccin e Samaden. Si aspettava il ritorno di Zhang per definire queste questioni, che erano già state impostate. Intanto si osserveranno le occasioni per la fascia sinistra, che resta il ruolo su cui l'Inter è più attenta”.