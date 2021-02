Inter, non solo i soliti noti: c’è un rinnovo che procede ‘senza squilli di tromba’

I dirigenti nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati e stanno gettando solide basi per il futuro

In attesa di risolvere il caos sul fronte societario, l'Inter ha già gettato le basi per alcuni importanti rinnovi di contratto. In viale della Liberazione si punta a blindare tutti i giovani di valore all'interno della rosa di Antonio Conte. Detto di Nicolò Barella e di Lautaro Martinez, il discorso vale anche per Alessandro Bastoni, che - come spiega la Gazzetta dello Sport - "ha già un contratto sino al 2023, è altrettanto vero che da settimane è stato abbozzato un principio d’accordo per un prolungamento sino al 2026. Nel frattempo, però, c’è un rallentamento generale, considerando gli affari in corso sul fronte societario".