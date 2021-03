Inter in quarantena, ritorno agli allenamenti lunedì. Ma solo a una condizione

L'Inter potrà riprendere ad allenarsi ad Appiano Gentile solamente se non ci saranno altri casi di positività nei prossimi giorni

"Oggi è previsto un altro giro di test, domani quindi si conoscerà l'esito dei nuovi controlli. La squadra è comunque in quarantena e potrà tornare ad allenarsi soltanto lunedì. Ovviamente se non ci saranno nuovi casi. Come disposto dall'Ats di Milano, i nazionali non potranno lasciare Milano mentre il match col Sassuolo, in programma domani sera, verrà recuperato presumibilmente mercoledì 7 aprile", spiega Gazzetta.it.