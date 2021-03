Inter, 2 rischi per i nazionali. GdS: “Conte lo ha detto chiaro e tondo ai suoi”

L'Inter e il suo allenatore Antonio Conte sono alle prese con il caso nazionali dopo il via libera dell'Ats: ecco cosa ha detto il tecnico

L' Inter fa i conti con il caso nazionali . Il via libera dell' Ats permetterà - in caso di esito negativo dei tamponi di ieri - ai vari Lukaku , Skriniar , Eriksen , Brozovic e Perisic di volare nei rispettivi Paesi. La Gazzetta dello Sport rivela che il club nerazzurro ha spiegato bene ai calciatori di Conte i rischi di questi viaggi.

"Due su tutti: i trasferimenti, che non possono mai garantire al 100% l’isolamento fiduciario. E il fatto di entrare a contatto con persone diverse dal gruppo squadra originario. Di sicuro, la bolla chiesta dall’Ats all’Inter viene 'rotta': in Italia, per questo, sono previste sanzioni penali e sportive".