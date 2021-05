Cds – Inter rispetta tutte le scadenze: ok tre stipendi e iscrizione, zero dubbi. Ma…

Da viale della Liberazione filtra tranquillità: entro il 31 maggio saranno rispettate le scadenze ovvero saranno pagate le mensilità di novembre, dicembre e marzo

Il futuro dell'Inter rimane avvolto nell'incertezza: Suning non ha ancora trovato un accordo per il prestito che garantirebbe il pagamento degli stipendi arretrati e la base per programmare la prossima stagione . Secondo il Corriere dello Sport, la cessione di un big appare sempre più probabile. E potrebbe non bastare.

"Da viale della Liberazione filtra tranquillità: entro il 31 maggio saranno rispettate le scadenze ovvero saranno pagate le mensilità di novembre, dicembre e marzo e poi, entro il termine che sarà indicato dal consiglio federale, saranno saldate quelle necessarie per l'iscrizione al campionato. Sotto questo aspetto non ci sono dubbi. Le perplessità invece riguardano il progetto tecnico di un club che sarà costretto a vendere almeno un top player (ma forse non basterà) per evitare un bilancio in profondo rosso".