Inter a caccia di risposte sui blackout inattesi: “Marotta ha invitato Inzaghi a…”

Inter, niente pareggi

“L'Inter o gioca bene o perde, è una strana squadra senza mediazioni e non a caso è l'unica, in Serie A, a non avere pareggiato neanche una volta, come se non fosse in grado di adagiarsi su un rendimento medio o di tenere in qualche modo in piedi le partite storte. Inzaghi sta perdendo una partita su tre, senza soluzione di continuità. In particolare, ha perso quelle che più contavano: a Roma con la Lazio, a Udine (in quel momento l'Udinese volava), il derby, in casa con la Roma, allo Stadium con la Juventus. Le piccole le tritura senza pietà, spesso imperversa e solo un paio di volte ha fatto fatica (a Lecce all'esordio e in casa contro il Torino), mentre nelle altre gioca con allegria e sciorina una bellezza che ha pochi altri riscontri in questo campionato, se non nel Napoli. Se c'è un difetto nelle partite di cartello, la Champions sta però lì a smentirlo: l'Inter ha eliminato il Barcellona e non ha sfigurato contro il Bayern, dimostrandosi vicina a un alto livello internazionale pur tuttavia non ancora raggiunto.