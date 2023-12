Inter, serata in ritiro davanti alla tv a guardare la Juve. E ora caccia al quinto sorpasso

La Juve ha battuto il Napoli e si è piazzata momentaneamente al primo posto, come era accaduto la scorsa settimana con la vittoria in extremis contro il Monza. Ora tocca all'Inter rispondere: settimana scorsa la vittoria in trasferta al Maradona. Stasera arriva l'Udinese a San Siro.

"Davanti alla tv, in ritiro, per capire se la partita di stasera sarebbe servita per l’allungo o il controsorpasso: Lautaro e compagni hanno passato così, le ore prima di Inter-Udinese. La seconda, buona la seconda: i nerazzurri guardano oggi all’Udinese con l’aria di chi cerca per la quinta volta di riprendersi la testa della classifica, dovendo rispondere ai successi altrui", scrive La Gazzetta dello Sport.