L’Inter viaggia a ritmi europei: davanti solo Atletico e City. Conte l’eroe dei due mondi

La squadra nerazzurra ha la terza media punti dei primi cinque tornei continentali, davanti solo City e Atletico

Contro il Genoa per l'Inter è arrivata la nona vittoria consecutiva in casa e la certezza che la squadra ha ormai raggiunto una certa maturità. Qualcosa è scattato nella testa dei giocatori dopo la dolorosa eliminazione in Champions che resta una ferita aperta. "Ma se c’è una squadra che oggi sta viaggiando con ritmi europei — per gioco, intensità e classifiche conseguenti — questa è proprio l’Inter", spiega la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sottolinea che la squadra nerazzurra ha la terza media punti dei primi cinque tornei continentali.