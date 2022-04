Inter-Roma, il grande dubbio di Inzaghi. C’è un video che mostra il tecnico…

Tra oggi e domani il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione

In vista della gara contro la Roma, sono pochi i dubbi di formazione di Simone Inzaghi. Tra oggi e domani il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il più grande è in attacco: Correa oppure Dzeko? "La scelta è delicata. Ma l’Inter, adesso, ha la faccia grintosa del suo allenatore che non vuole scivolare più. C’è un video che mostra il tecnico molto prudente dopo la vittoria col Milan nello scendere le scalette verso gli spogliatoi, dopo la caduta di qualche mese fa. Ecco: prudente e motivata, questa è oggi l’Inter tutta".