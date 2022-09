Inter-Roma, San Siro tutto esaurito: tutte le informazioni per domani

Sarà tutto esaurito San Siro domani alle 18 per Inter-Roma. Pubblico delle grandi occasioni per il big match, ecco tutte le info

Sarà tutto esaurito San Siro domani alle 18 per Inter-Roma. Pubblico delle grandi occasioni per il big match, ecco tutte le informazioni dal sito ufficiale nerazzurro: "Un'atmosfera speciale, San Siro tutto esaurito. Dopo la sosta per le nazionali l'Inter riprende la sua corsa in campionato e lo fa sabato alle 18:00 contro la Roma. Un match importante, tutto da vivere: tutti i biglietti per la sfida del Meazza sono stati venduti, il ruggito di San Siro sarà straordinario.