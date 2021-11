Inter, Rossi: “Ho parlato con Ausilio e mi ha detto che Perisic…”

Ivan Perisic è sicuramente il giocatore più in forma dell'Inter. Il croato sta vivendo una seconda giovinezza da esterno a tutta fascia

Ivan Perisic è sicuramente il giocatore più in forma dell'Inter. Il croato sta vivendo una seconda giovinezza da esterno a tutta fascia. Gioca con straripante sicurezza, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Perisic è in scadenza di contratto e in molti lo danno pronto a lasciare l'Inter per tornare in Bundesliga.