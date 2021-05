Inter, il ruolo di Conte sarà importante. Il futuro del tecnico influenzerà i calciatori

L'Inter ragiona su come ridurre i costi e chiederà uno sforzo ai calciatori, ma il ruolo del tecnico sarà fondamentale in questa discussione

Dopo la conquista dello scudetto e i vari festeggiamenti, in casa Inter è tempo di programmare il futuro. Il presidente Zhang chiederà ai giocatori una riduzione degli stipendi e per far quadrare i conti potrebbe essere necessaria la cessione di quei giocatori dall'ingaggio alto. Un ruolo importante lo avrà anche il tecnico Antonio Conte.

"L’incontro tra Antonio Conte e il presidente Zhang è già in programma da tempo e tra gli argomenti, in caso di permanenza dell’allenatore, ci sarà anche questo. Chiaramente, per l’importanza che Conte riveste nello spogliatoio, la sua decisione potrebbe influire in modo sensibile su quella dei calciatori. A quel punto poi servirà tenere una linea comune sugli obiettivi da raggiungere, individuare quelli che saranno verosimilmente alla portata dell’Inter che sarà", riporta Sky Sport.