Inter, chi sarà il sacrificato? Biasin: “L’indiziato numero 1 sembra essere…”

Il giornalista: "Tocca anche ragionare sulle uscite, anche perché i nerazzurri provano a portare a casa pure il torinista Bremer"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, dopo aver fatto il punto sul mercato in entrata, ha spiegato anche chi in casa Inter potrebbe essere sacrificato per incassare: "Tocca anche ragionare sulle uscite, anche perché i nerazzurri provano a portare a casa pure il torinista Bremer, miglior difensore della stagione 21-22 e a sua volta "promesso sposo". Il buon Alessandro Bastoni sembra l'indiziato numero 1 per fare cassa, ma serve l'offerta giusta (in Premier gli estimatori non mancano), per tutti gli altri è una questione di offerte irrinunciabili, se mai arriveranno".