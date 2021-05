CdS – Inter, il sacrificio in uscita finanzia il mercato in entrata: le priorità…

Il quotidiano capitolino fa chiarezza su quelle che saranno le indicazioni per i dirigenti nerazzurri la prossima estate

Non è ancora giunto il momento di pensare al prossimo mercato. Quando arriverà, l'Inter si farà trovare pronta e provare a rinforzarsi più possibile. Probabile, secondo il Corriere dello Sport, che i nerazzurri daranno il via libera ad una cessione di lusso, senza però smantellare la struttura di quest'anno. "I soldi in arrivo dall'addio di un titolare saranno reinvestiti: le priorità sono un esterno sinistro, almeno un attaccante, una mezzala dinamica, un paio di difensori e un vice Handanovic. Occhio al mercato dei parametri zero", spiega il quotidiano.