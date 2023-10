Sport Mediaset – Inter, la vittoria di Salerno racconta una sola verità

L'Inter sbriga la pratica Salernitana affidandosi alla profondità della rosa, andando oltre le assenze di Cuadrado, Frattesi, Sensi e Arnautovic. Inzaghi ha avuto buone risponde dalla difesa e anche dal centrocampo mentre in attacco, almeno per la prima ora di gioco, si è sentita la mancanza di un vice Lautaro. "Questo 4-0 alla Salernitana racconta una sola verità: l'Inter ha le alternative in ogni reparto per giocare ad alto livello su più fronti ma solo un giocatore è insostituibile: Lautaro", la chiosa di Sport Mediaset