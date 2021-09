Samp-Inter, il piano di Inzaghi. E c’è un’arma segreta da non sottovalutare

Lautaro e Correa rientreranno appena 36 ore prima della sfida contro i blucerchiati, ma il tecnico ha già un piano per sbancare Marassi

Nessun contraccolpo nonostante un'estate tribolata, anzi. La nuova Inter di Simone Inzaghiè partita come meglio non poteva: due vittorie nelle prima due partite di campionato. Dopo la sosta i nerazzurri giocheranno in casa della Sampdoria e anche se gli argentini Lautaro e Correa rientreranno appena 36 ore prima della sfida contro la squadra di D'Aversa, "ha già chiaro in mente il piano per sbancare Marassi".