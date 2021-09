GdS – Inter, con la Sampdoria turnover obbligato: Inzaghi spalle al muro

Il focus della Gazzetta dello Sport sulle scelte del tecnico nerazzurro per i prossimi impegni stagionali in pochi giorni

La stagione dell'Inter subirà presto un'accelerazione importante. Diverse gare in programma in pochi giorni costringeranno Inzaghi a scelte di formazione particolari. Ma non è l'unico fattore con il quale fare i conti. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Contro la Samp turnover obbligato un po’ dagli eventi e un po’ dalla Champions. Se Darmian e Dimarco possono prendere possesso delle fasce, è probabile un cambio nel trio di granito davanti ad Handanovic: D’Ambrosio può far risposare Skriniar. Davanti, invece, i margini si fanno ancora più stretti perché, senza gli argentini e con Sanchez ancora non pronto, Inzaghi è spalle al muro: Dzeko, tornato dalla Bosnia, è l’ariete attorno a cui dovrà galleggiare Sensi. Quei due sono stati la coppia “partente” col Genoa, quando il Toro era squalificato e il Tucu non era ancora stato portato a Milano dalla coppia Marotta-Ausilio. A Marassi Correa e Lautaro partiranno, quindi, dalla panchina anche perché dopo tre giorni meglio essere riposati".