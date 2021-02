Inter: Sanchez, Conte chiarissimo. Aspettative sugli assist rispettate, sui gol no

«Sanchez? Numeri impietosi». Questa frase ha colpito molto i tifosi dell’Inter e non solo. Era il rimprovero di Antonio Conte al cileno che ha avuto la possibilità di segnare in Coppa Italia contro la Juventus e pareggiare la partita e invece ha trovato sulla sua strada Demiral.

L’attaccante in questa stagione ha giocato 1.067 minuti, in tutte le competizioni e ha segnato due gol, ha anche fornito cinque assist ai suoi compagni. Ma si può dare di più, specie davanti alla porta, anche se lui si trova più a suo agio sulla trequarti. Infatti è sugli assist che riesce a fare del suo meglio: in due stagioni ne ha regalati 14 ai suoi compagni. Da quando è arrivato all’Inter ha segnato in totale sei gol. Ha collezionato 53 presenze su 83 gare giocate dai nerazzurri. 26 volte ha giocato da titolare, 27 volte è entrato dalla panchina, 8 volte è rimasto in panchina. E 20 gare le ha saltate a causa degli infortuni.

L’allenatore nerazzurro lo ha spronato con le sue parole. Quando manca Lukaku, come è successo contro i bianconeri, il suo contributo può diventare essenziale anche in fase di conclusione. Se a livello di assist ha rispettato le aspettative, a livello di gol c’è ancora tanta strada da fare. La cattiveria che gli è mancata ieri, in giorni difficili può salvare l’Inter e il messaggio di Conte era chiaro.

