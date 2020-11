GdS – Atalanta-Inter, Sanchez sostituirà Lukaku. Il cileno cerca di ritrovare il passo

Quali saranno i jolly della sfida tra Atalanta e Inter? Secondo La Gazzetta dello Sport da una parte c’è Matteo Pessina e dall’altra Alexis Sanchez. Sul giocatore di Gasperini la rosea scrive: “L’Atalanta ha aggiunto alternative di qualità davanti, ma il momento richiede equilibrio, più che colpi di classe. Così Gasperini contro l’Inter potrebbe affidarsi per la prima volta in stagione all’ex Verona. Se lo lanciasse dal primo minuto sulla trequarti avrebbe compiti di pressione e ripartenza più che di rifinitura”.

A proposito del cileno si dice invece che Conte è intenzionato a puntare su di lui dal primo minuto dato che Lukaku è in forse: “Per cercare di stanare l’Atalanta in campo aperto e tenerla più “lunga” possibile. Il cileno sta cercando di ritrovare il passo delle prime uscite, dove ha sorpreso nella nuova veste di rifinitore. Una specie di regista offensivo, libero di svariare su tutto il fronte d’accatto, di fungere da riferimento per i centrocampisti e di armare le fasce. Il passo breve, la capacità di palleggiare palla a terra a marce altissime e l’imprevedibilità sono armi da sfruttare al massimo”.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)