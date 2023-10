TS – Inter, Sanchez con tutta probabilità dal 1′ col Bologna: San Siro vuole il gol

Sanchez, di nuovo con Lautaro

Il sudamericano mise insieme solo 134 minuti e 3 gol nelle successive 11 partite di campionato (con ben 4 gare vissute a guardare i compagni, senza metter nemmeno piede in campo) e 50 minuti nelle ultime due gare di Coppa Italia, con l’Inter che alla fine alzò il trofeo nell’ultimo atto della competizione contro la Juventus. Insomma, calcolando anche l’anno in esilio all’Olympique Marsiglia, quell’ 8 marzo 2022 rappresentava per il Nino Maravilla l’ultima partita disputata nell’undici di partenza con la maglia dell’Inter, almeno sino allo scorso 30 settembre, quando il cileno è partito titolare là davanti, a Salerno, in coppia con Thuram. Ora quest’opzione non deve essere comunque scartata a priori (cioè con Lautaro in panchina col Bologna), il che significa ottime possibilità per la seconda da titolare di Alexis, una sorta di evento, ma anche di occasione da non sprecare per tornare a essere decisivo con la maglia dell’Inter e non solo con quella del Cile.