CdS – Inter, Sanchez titolare a Bologna? Il cileno può far rifiatare Lukaku

L'attaccante è arma sempre più preziosa per Conte: nel prossimo impegno potrebbe scendere in campo al fianco di Lautaro

Se Arturo Vidal dovrà impegnarsi per tornare in campo prima possibile e provare a scalare nuovamente le gerarchie della mediana dell'Inter, il discorso è ben diverso per il suo connazionale Alexis Sanchez. L'ex Manchester United ha dimostrato di essere tornato in una discreta condizione di forma ed è entrato regolarmente nelle turnazioni di Conte fino alla sosta.

Ora è in arrivo una nuova chance per lui, come spiega il Corriere dello Sport di oggi: "Alexis spera di essere già titolare alla ripresa contro il Bologna, visto che Lukaku dovrà smaltire le fatiche della sua nazionale. La sua gamba, finalmente, gira al massimo da un paio di settimane, come non era mai accaduto dall’inizio della sua avventura interista. E in campo si nota, tra gol e assist, l’ultimo dei quali ha regalato a Lautaro il gol della vittoria con il Torino".