Inter, sbarrata la strada Premier a Dumfries. Marotta e Ausilio scrutano il mercato per luglio

Non ci saranno grandi movimenti nel mercato invernale dell'Inter che pensa già a rinforzare la squadra per il prossimo anno

L'Inter non ha intenzione di vendere nessuno, per questo il mercato di gennaio del club nerazzurro sarà poco movimentato. Si pensa alla prossima stagione.

"La matassa nerazzurra per gennaio è intricatissima. Se uscisse Gosens potrebbero aprirsi strade ora chiuse. E anche le attenzioni per Dumfries dalla Premier hanno visto la strada sbarrata. Così Marotta e Ausilio scrutano il mercato per luglio. Tra Scalvini e Marcus Thuram c’è spazio anche per altro. L’immediato, però, riguarda i rinnovi di Skriniar (soprattutto) e De Vrij. Con tutto il rispetto per l’olandese il verdetto più atteso è quello per lo slovacco: a metà gennaio accetterà l’offerta da 6 milioni netti? L’Inter ha fatto il massimo…", spiega Carlo Laudisa su Gazzetta.it