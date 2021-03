Cds – Inter, giocatori in scadenza: 3 nodi da sciogliere. D’Ambrosio e Kolarov, la situazione

Sono cinque i giocatori dell'Inter con un contratto in scadenza a giugno 2021

Sono cinque i giocatori dell'Inter con un contratto in scadenza: Padelli, Ranocchia, Kolarov, D'Ambrosio e Young. Come sottolinea il Corriere dello Sport, entro la fine di maggio l'Inter può esercitare un’opzione per prolungare con Danilo D’Ambrosio.