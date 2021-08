Inter, nuovo summit di mercato dopo Verona: Scamacca ipotesi ancora viva, Keita…

Il club nerazzurro ufficialmente esclude altre operazioni in entrata, ma gli ultimi giorni possono portare novità

Beppe Marotta è stato chiaro: il mercato in entrata dell'Inter è chiuso. Tuttavia, secondo Tuttosport, dopo la gara con il Verona Inzaghi e la dirigenza nerazzurra faranno il punto della situazione per valutare se effettuare una nuova operazione riguardante il reparto avanzato: "Marotta e Ausilio si sono presi una pausa di riflessione e il mercato dell'Inter viene ritenuto chiuso in entrata (in uscita da definire le partenze di Lazaro verso Benfica, Agoume-Brest, Salcedo-Genoa/Torino e Colidio-Serie B)".