Inter, scartato un parametro zero? “E’ in lista, ma non è previsto alcun affondo”

Secondo Tuttosport, l'Inter non sembra intenzionata ad affondare su un profilo che attualmente è senza squadra

In un mercato pieno di difficoltà legate all'emergenza Covid-19, tutti i grandi club devono necessariamente operare con creatività e cogliendo le occasioni, condizioni espresse più e più volte dall'ad dell'Inter Beppe Marotta. Ecco perché uno dei mercati più vagliati è quello dei parametri zero, con i nerazzurri che hanno acquisito le prestazioni di Hakan Calhanoglu, svincolatosi dal Milan. Un altro giocatore attualmente senza squadra è Patrick Van Aanholt, esterno mancino classe '90, che però "resta sulla lista dei nerazzurri, ma per ora non è previsto alcun affondo", scrive Tuttosport.