Inter scatenata: “Dopo Dybala e Mkhitaryan, è in chiusura questo doppio colpo”

L’idea di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quella di mettere nelle mani dell’allenatore una rosa che sarà mista tra big, rinforzi d’esperienza e giovani

Giorni molto caldi in viale della Liberazione, con la dirigenza dell'Inter al lavoro per costruire la squadra che verrà. La testa di Marotta a Ausilio è sui parametri zero Dybala e Mkhitaryan , ma la volontà è quella di chiudere al più presto un doppio colpo fondamentale. Scrive Tuttosport: "L’idea di Beppe Marotta e Piero Ausilio, come più volte sottolineato, è quella di mettere nelle mani dell’allenatore (che settimana prossima rinnoverà fino al 2024) una rosa che sarà sapientemente shakerata tra big, rinforzi d’esperienza e giovani che possano - come accaduto con Bastoni - diventare titolarissimi.

In tal senso si spiega il perché come vice Brozovic sia stato individuato Kristjan Asllani. L’albanese, potendo giocare pure mezzala, erediterà l’armadietto lasciato libero da Matias Vecino (svincolato). Ma contestualmente occuperà un ruolo scoperto in rosa, considerato che tra tutti i centrocampisti a disposizione, nessuno è riuscito a porsi come degna controfigura del croato in un’Inter che con Inzaghi ha un baricentro molto più alto rispetto al biennio in cui era Antonio Conte sulla tolda di comando. Per completare la difesa - e rendere fattibile la cessione di Bastoni - arriverà Gleison Bremer: atteso già nei prossimi giorni un incontro col Toro per chiudere la partita".