Inter scatenata: “Marotta a fari spenti su Dybala. E lavora per bloccare questi 2”

E' in via di definizione la trattativa in casa Inter per l'arrivo di Robin Gosens. Il club nerazzurro sta infatti chiudendo l'operazione a circa 25 milioni di euro, ma è intenzionato a non fermarsi assolutamente qui. Sono dunque in corso valutazioni sulla rosa in vista della prossima stagione e Marotta è al lavoro, come riporta Il Messaggero, per regalare un triplo colpo ad Inzaghi: "Lo scossone dato dalla Juventus al campionato con l'acquisto di Vlahovic, trova preparata soltanto l'Inter. Marotta, infatti, non solo corteggia a fari spenti Dybala e ha messo nel mirino per giugno il tandem Scamacca-Frattesi, ma ha lanciato l'affondo per Gosens. Da far arrivare a Milano già in questa sessione", si legge.