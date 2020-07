Cds: “Inter, scatto decisivo su Kumbulla”. Ma la cifra non torna: più alta della richiesta

Inter in pole position su Marash Kumbulla? Plausibile, visto l’interesse mai scemato per il centrale del Verona. Ma le cifre che stanno circolando, veicolate dal Corriere dello Sport, sembrano poco credibili. Anche alla luce del rilancio della Lazio, quantificato in 22 milioni di euro più il cartellino di Andre Anderson.

L’Inter, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe offerto al Verona ben 30 milioni di euro più il cartellino di Salcedo più un giovane della Primavera. A fronte di una richiesta, da parte veronese, che era sempre stata di 28 milioni di euro più bonus.

E Salcedo, oltretutto, è stato pagato dall’Inter 8 milioni di euro. E’ impensabile che venga venduto ad un prezzo inferiore, considerando l’età e le prospettive già dimostrate in questa prima stagione di Serie A. L’offerta per Kumbulla, quindi, sarebbe superiore ai 40 milioni di euro, una cifra inverosimile.