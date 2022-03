Inter, scenario scritto: “Sicura questa cessione in estate, decisione presa”

L'Inter ha ormai scelto e non torna indietro: decisa questa cessione la prossima estate

Nel corso del suo podcast "Here We Go", Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in entrata in casa Inter. Soffermandosi particolarmente sulla questione legata ad Arturo Vidal: "Ormai è uno scenario scritto, Vidal e l'Inter si separeranno a fine stagione, la decisione è stata presa da tempo. Anche Alexis Sanchez credo che l'Inter farà valutazioni finali, il club vuole ritoccare il reparto offensivo: Vidal sempre più verso il Flamengo e per Sanchez presto saranno prese delle decisioni perché il contratto pesa tanto".