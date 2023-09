Inter, scocca l’ora di Frattesi: Davide abituato alle sfide. Profetiche le parole di Stramaccioni

Con molta probabilità Davide Frattesi debutterà oggi per la prima volta da titolare con la maglia nerazzurra contro l’Empoli. Il calciatore sta attraversando un ottimo momento di forma ed è l'occasione giusta per far rifiatare Nicolò Barella. "Cercherà nuovamente di insinuare più di un dubbio nella testa del suo tecnico, attraverso i propri meriti e non per via dei demeriti degli altri, anche per raggiungere la stessa considerazione che il tecnico dei vice campioni d’Europa nutre per Mkhitaryan. Non è infatti un segreto che Inzaghi apprezzi tantissimo le qualità dell’armeno, ma nella mediana interista ci sono pure un Barella dal gioco internazionale e un Calhanoglu praticamente intoccabile. Ergo: trovare spazio dall’inizio in quel centrocampo non è semplice per nessuno", sottolinea Tuttosport.