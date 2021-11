Inter, cruccio scontri diretti: la classifica della media punti è chiara

Nei 4 match giocati con le rivali più accreditate della Serie A, Inzaghi ha raccolto solo 3 punti

Gli scontri diretti. Un cruccio per Inzaghi. Per un motivo o un altro non è riuscito ancora a vincerne uno. Sono quattro quelli che la sua Interha giocato contro le rivali più quotate per lo scudetto e la media punti è dello 0.75, con tre punti fatti. Una media da sovvertire subito perché dietro l'angolo c'è lo scontro diretto con il Napoli. La formazione di Spalletti ha giocato due incontri con le altre big e ha totalizzato 4 punti, ha fatto quindi registrare una media del 2 punti a scontro diretto.