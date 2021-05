Inter, scudetto con la Sampdoria? La gara non sarà anticipata per due motivi

Bocciata la richiesta avanzata dal Ministero dell'Interno alla Lega Serie A negli ultimi giorni

Manca davvero poco all'Inter per potersi cucire sul petto il diciannovesimo scudetto della storia. Potrebbe accadere oggi, in caso di mancata vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo. Se così non fosse, il discorso sarebbe rimandato a sabato prossimo, quando i nerazzurri affronteranno la Sampdoria in casa. La gara, in programma alle 18, non sarà anticipata.