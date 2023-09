Inter, priorità seconda stella: le scelte di Inzaghi un segnale. Due novità rispetto al derby

Dopo lo stop in Champions, l'Inter riparte dal campionato. I nerazzurri sono a caccia della quinta vittoria consecutiva, davanti c'è l'Empoli di Andreazzoli che in settimana è subentrato a Zanetti. "L’Inter preferisce la stella. Le scelte di Simone Inzaghi, in tal senso, cristallizzano le priorità: a Empoli, contro l’ultima in classifica che finora ha sempre perso senza segnare neppure un gol, andrà in campo una formazione del tutto simile a quella che ha strapazzato il Milan nel derby", sottolinea Tuttosport.

"Pavard nel match all’ora di pranzo farà pure il suo esordio dal 1’ in campionato (con Darmian in fascia e Dumfries a riposo) e l’altra novità rispetto al derby sarà il debutto tra i titolari di Davide Frattesi per far rifiatare Barella. Orientamento, quello di schierare praticamente tutti i migliori, che trova forza anche alla luce della sconfitta della Juventus che - in caso di successo nerazzurro a Empoli - potrebbe essere messa a cinque punti, tantissimi dopo altrettante giornate di campionato. Obiettivo dell’Inter, anche alla luce di un calendario che spianerà dopo l’avvio non semplice, è ricalcare quanto fatto una stagione fa dal Napoli, ovvero provare ad andare in fuga e poi gestire il vantaggio".