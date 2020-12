Inter, tamponi e allenamento: pomeriggio altra seduta. Meeting con Conte: le priorità…

L’Inter è tornata ad allenarsi questa mattina alla Pinetina, in vista della partita con il Crotone del 3 gennaio. Tamponi rapidi per tutti i nerazzurri e poi allenamento prettamente fisico quello del mattino, nel pomeriggio è prevista una nuova seduta.

Atteso l’incontro tra Conte e i dirigenti interisti che sono arrivati alla Pinetina per stare vicino alla squadra e per vedere l’allenatore nerazzurro. Potrebbe esserci anche Steven Zhang in collegamento. Il club non ha al momento le risorse per fare mercato in entrata senza fare prima mercato in uscita, hanno spiegato a Skysport. Si comincerà dalle cessioni di Eriksen e Nainggolan (richiesto dal Cagliari), per poi provare ad intervenire sui rinforzi cogliendo delle occasioni. Nel meeting di lavoro si proverà a pianificare il lavoro di gennaio e dei prossimi mesi per provare il sorpasso al Milan.

LE PRIORITA’ – Quelle dell’Inter sono rinforzare l’attacco perché Conte non ha avuto l’alternativa vera alla Lula. A centrocampo poi c’è in uscita il danese. Molto dipenderà anche da come andrà la sua cessione. Si cerca un rinforzo, da capire qual è l’identikit. Gli esterni numericamente ci sono e si muoverebbe qualcosa solo in caso ci fosse qualche cessione, specialmente a sinistra.

(Fonte: SS24)