CdS – Inter, ieri segnale chiaro sul futuro. Via un big? Lukaku solo se…

Novità importanti sulla prossima stagione nella quale i nerazzurri punteranno alla seconda stella

L'euforia è tanta in casa Inter. E' il momento di gioire per un sogno realizzato dopo anni di attesa. Ma dagli uffici nerazzurri è arrivata anche un'altra grande notizia, riportata dal Corriere dello Sport: "Il giorno della festa da viale della Liberazione il segnale è chiaro: la squadra non sarà assolutamente smobilitata. È probabile che ci sia almeno una cessione di un certo peso, ma l’offerta dovrà essere importante e il “sacrificio” non dovrà scompaginare la squadra".

Il quotidiano spiega nel dettaglio la questione: "Lo scudetto vinto darà una mano a far lievitare verso l'alto il costo dei cartellini e questo sarà un vantaggio. L'obiettivo, come già successo in passato, sarà racimolare soldi, meglio se entro il 30 giugno quando verrà chiuso il bilancio 2020-21, anche dalla partenza di qualche giovane che l’Inter controlla e ha fatto bene (Agoumé, Dimarco, Mulattieri, Pirola ed Esposito). Il passivo, dovuto in buona parte all'assenza di pubblico a San Siro, andrà però colmato cedendo un big. Lukaku è l'ultimo da far partire. A meno che non arrivi un'offerta da oltre 120 milioni, non si muoverà per nessun motivo. Anche Bastoni, Barella e Hakimi sono considerate colonne dalle quale è difficile prescindere".