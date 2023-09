CorSera – È questo il segreto dell’Inter. In Europa ora ha uno status diverso. Tutti sanno…

Per l'Inter e Simone Inzaghi è un grande momento. Punteggio pieno in campionato dopo quattro giornate e derby vinto con un netto 5-1. Il Corriere della Sera analizza il momento d'oro della squadra nerazzurra. "C’è questa magia che l’Inter indossa come un mantello dal 19 aprile, ritorno dei quarti di Champions con il Benfica. Da allora la squadra di Inzaghi ha perso due volte, a Napoli e con il City, ma non ha mai smesso di giocare come un corpo unico: con cicatrici addosso anche profonde, come lo scudetto svanito nella primavera ‘22 e i 12 k.o. in A dello scorso campionato. E per questo più resistente agli urti della nuova stagione".