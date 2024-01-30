Unione. È questa la parola che guida l'Inter. Come sottolinea Repubblica, all'interno del gruppo nerazzurro c’è armonia, c’è complicità, c’è il piacere di stare assieme. "Sarà una banalità, ma unità e compattezza sono alla base del rendimento, a Torino come a Milano", si legge sul quotidiano."Nell’Inter sono ora Çalhanoglu e Thuram a portare un clima da gita scolastica fra balletti, prese in giro e quel “fratm” che usano per chiamarsi l’un l’altro. Una goliardia che si trasforma in difesa dei compagni, quando serve: è stato Çalha a esprimere solidarietà ad Arnautovic criticato da molti tifosi. Inzaghi, che sulla coesione del gruppo ha scritto la tesi a Coverciano, apprezza. Com’è felice che molti abbiano figli cui badare: il turco, Lautaro, Bastoni, Acerbi, Barella. Meno rischi di dover accogliere qualcuno di ritorno da serate impegnative".

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"Inzaghi ha imparato da Mancini, suo tecnico alla Lazio, come alternare bastone e carota . All’Inter il primo non gli serve molto e la seconda la somministra in vari modi: giorni liberi quando si può — ne ha dati due, ieri e oggi, nella settimana della gara scudetto — rotazioni ragionate per non escludere nessuno, buone parole in conferenza per chi non trova spazio, come Klaassen, e la collaborazione coi senatori per accogliere i nuovi".

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"Vedi il ruolo di Mkhitaryan — Michele, per i compagni — tutor di Buchanan, vuoi per l’inglese, vuoi per l’autorevolezza. Inzaghi è contento se in ritiro i giocatori si divertono. Il ping pong e il biliardo alla Pinetina non ci sono più: si gioca alla Play, qualcuno a carte. Nuovissimo è il pullman-bis, miniatura di quello della squadra. Lo ha voluto Marotta di modo che anche lo staff viaggi su un mezzo nerazzurro. Il concetto è chiaro: l’Inter siamo tutti".

(Repubblica)