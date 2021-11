Inter, da Dimarco a Perisic: 3 giocatori possono rinnovare, 3 verso l’addio

Il Corriere della Sera oggi si sofferma sulle trattative portate avanti dall'Inter per i rinnovi di contratto

Chi rinnova e chi no in casa Inter, chi resta e chi invece è destinato a lasciare la rosa di Simone Inzaghi. Ne parla oggi il Corriere della Sera, che si sofferma in particolare su sei situazioni: “Abbassare il monte ingaggi è una priorità. Per questo il rinnovo di Brozovic, in scadenza a giugno, è incagliato. Il croato chiede 8 milioni, l’Inter non può salire oltre i 6, le strade potrebbero separarsi, l’entourage del giocatore rimanda le trattative, forte dell’interesse di altre squadre. In scadenza anche Perisic, Vecino e Vidal, tutti sembrano destinati altrove, mentre non dovrebbero esserci problemi di rinnovo per De Vrij, Skriniar e Dimarco”, si legge.