Sky – Inter, verso il Torino: le sensazioni su Brozovic. Coppia d’attacco pronta

Le novità direttamente da Appiano Gentile sulle condizioni di Brozovic e sulle possibili scelte anti-Torino in attacco

Ecco le sue parole: "La mia sensazione è che Brozovic a Torino ci sarà. Il giocatore andrà sì gestito per recuperare, ma giocandosi di sera ci sono chance. Saranno decisivi i prossimi allenamenti. Per de Vrij l’obiettivo è la Fiorentina, se non ce la farà tornerà invece dopo la sosta. Davanti Lautaro Martinez si è sbloccato e sta bene, quando si esprime così diventa difficilmente sostituibile. Credo che col Toro ci sarà Dzeko che non ha giocato a Liverpool”.