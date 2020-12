GdS – Inter, Sensi tornato controfigura di Iniesta ma spinge verso una scelta sul mercato

C’è lo zampino di Stefano Sensi in entrambi i gol dell’Inter. L’ingresso del centrocampista contro lo Spezia ieri al Meazza è stato determinante, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: “L’Inter è come se fosse tornata indietro di un anno, al principio della stagione scorsa, quando Sensi in certe notti sembrava la controfigura di Iniesta. Il ragazzo ha in testa geometria e creatività. Se sta bene, è il passepartout che permette a Conte di aprire porte altrimenti sprangate. Se sta bene: questo è il problema, motivo per cui a centrocampo serve un’alternativa di qualità”.