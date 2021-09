Samp-Inter, Inzaghi: “Sensi, fastidio superato. Sta lavorando per esserci”

L'allenatore nerazzurro ha parlato del centrocampista che era rientrato dalla Nazionale prima del previsto per un affaticamento

Non era al meglio, era affaticato e non si è messo a disposizione di Manciniper la partita contro la Lituania. Sensi è rientrato prima a Milano e ha sfidato in un certo senso il CT che lo aveva richiamato dopo il forfait dell'ultimo minuto prima dell'Europeo. Nelle scorse ore si è parlato di Stefano e del rischio di perdere la Nazionale. Lui non era al meglio e ha deciso di tornare prima ad Appiano. Ha dovuto recuperare dall'affaticamento prima di rimettersi a disposizione di Inzaghi.