Inter, Sensi ha la Lazio nel mirino. E finanzia una start up… sugli infortuni

Il centrocampista prova a recuperare per la sfida di campionato dopo la sosta. E intanto finanzia una start up che previene infortuni

Stefano Sensi non vede l’ora di tornare in campo con l’Inter di Simone Inzaghi. Ma - parallelamente al recupero - ha intrapreso un’avventura imprenditoriale in una start up milanese che riguarda proprio gli infortuni. Andiamo con ordine e partiamo dal rientro in campo dopo l’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio rimediato contro la Sampdoria. Come sottolinea Tuttosport, “Simone Inzaghi spera di recuperarlo per la ripresa del campionato dopo la sosta, in programma sabato 16 ottobre con la Lazio. Presto per sbilanciarsi: saranno decisivi i prossimi allenamenti”, si legge.