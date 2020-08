Mercato, l’Inter ha riscattato Sensi per 20 mln ma ha strappato al Sassuolo…

Venti milioni di euro. E’ questa la cifra che ha stanziato l’Inter per il riscatto di Stefano Sensi dal Sassuolo. Il centrocampista, molto apprezzato da Conte, è stato bersagliato dagli infortuni ma rimarrà in maglia nerazzurra anche per la prossima stagione.

Complici i buoni rapporti tra i club, sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha strappato al Sassuolo l’ok per un pagamento dilazionato, quello cui ambiva Marotta fin dal prestito ottenuto lo scorso anno.