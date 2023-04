Gds – Inter, senza Champions ridimensionamento e addio a 2 big: in ballo 50 mln. Zhang…

Le conseguenze di un quinto posto metterebbero a rischio l’intero progetto sportivo targato Suning

L'andamento altalenante in campionato ha messo a serio rischio la zona Champions. Entrare tra le prime quattro è fondamentale per l'Inter, senza Champions cambierebbero molte cose. "Le conseguenze di un quinto posto sarebbero devastanti, metterebbero a rischio l’intero progetto sportivo targato Suning. Da anni i budget di casa Inter sono, infatti, calibrati dando per assodato l’ingresso in Champions e così è stato nella previsione per la prossima stagione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"La mancata qualificazione non sarebbe certo compensata dagli introiti nella cavalcata a sorpresa in questa Champions (che finiscono nel bilancio attuale): il prossimo esercizio (2023-24) partirebbe con una zavorra perché andando ai gironi di Europa League entrerebbero risorse assai minori del previsto. Circa -50 milioni, un buco da ripianare in qualche modo. Oltre alle conseguenze sui conti, l’asticella verrebbe piegata verso il basso".

"Probabile la vendita di almeno un paio di pezzi pregiati, con Barella, Bastoni e Lautaro in vetrina. Il tetto sugli stipendi, già abbassato a suo tempo, subirebbe un’ulteriore sforbiciata e verrebbe a mancare pure un attrattore potente per ogni calciatore. Zhang: mai come quest’anno sta spremendo una gallina dalle uova d’oro grazie al boom europeo".

"Dopo i gironi, i nerazzurri avevano già guadagnato solo dalla Uefa 56,3 milioni e, sommando incassi da stadio e introiti, l’aver eliminato il Porto ne ha aggiunto una ventina alla causa. Senza scordare l’ulteriore aumento nel market pool italiano relativo alle partite giocate. Un tesoro inestimabile, da difendere in trincea fino a giugno".

