Inter senza Champions? Ecco lo scenario. “E il primo a finire sul mercato sarebbe…”

"L'allenatore paga per tutti. Se non è una legge (non scritta) del calcio, poco ci manca. Non a caso, in casa nerazzurra, al centro del mirino, c’è proprio Inzaghi. Il club, però, punta il dito anche sui giocatori. Non sono esenti da colpe per il disastro che si sta consumando in campionato". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai risultati insufficienti dell'Inter in campionato. Ecco perché, in caso di fallimento dell'obiettivo, anche i calciatori subirebbero delle conseguenze.