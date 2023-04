Inter, senza Champions conti da rifare. Marotta ha avvisato tutto: programmi da riscrivere

"Inzaghi ha sbagliato i conti. Non che sia una scelta andare così male in campionato, però è paradossale che il teorico quarto posto in Europa, ovvero la semifinale di Champions, valga meno del quarto posto in campionato, senza il quale l'allenatore a fine stagione sarebbe esonerato. Non è un calcolo da grande club, per il quale il prestigio dovrebbe venire prima dei conti, e non possono esserci dubbi su quale sia il traguardo sportivamente più importante, ma è un calcolo che l'Inter di Zhang è obbligata a fare. Senza la partecipazione alla prossima Champions, tutti i programmi andrebbero riscritti e Marotta non ne ha fatto mistero, parlandone chiaramente già 2 settimane fa. La semifinale di Champions vale una ventina di milioni, 12,5 dall'Uefa e il resto dall'in-casso. Sono molti ma sarebbero di più, fra 50 e 60, quelli che garantirebbe partecipare ai gironi della prossima edizione", spiega il Giornale.