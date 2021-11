Inter-Shakhtar, Dzeko torna titolare. E Inzaghi valuta una mossa a sorpresa

Inzaghi proverà solo stamani la formazione iniziale, ma i tre dietro, con il recupero di Bastoni, sono "certi" (Skriniar e Ranocchia gli altri due)

Mancano poche ore al fischio d'inizio della partita che vale una stagione: l'Inter stasera ospita al Meazza lo Shakhtar Donetsk con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi. Queste le ultime di formazione dal Corriere dello Sport: "Inzaghi proverà solo stamani la formazione iniziale, ma i tre dietro, con il recupero di Bastoni, sono "certi" (Skriniar e Ranocchia gli altri due). Barella, Brozovic e Perisic in mezzo saranno titolari, mentre Calhanoglu è in vantaggio su Vidal. A destra attenzione a Dumfries che insidia Darmian. In avanti Martinez partirà dal 1' e Dzeko, nonostante i 7 punti in testa (ieri aveva un vistoso cerotto), è avanti su Correa".