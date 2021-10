Inter-Sheriff, probabile formazione: Calhanoglu verso il forfait, 3 dubbi per Inzaghi

Le probabili formazioni di Inter e Sheriff Tiraspol in vista della sfida di Champions League in programma questa sera a San Siro

Alessandro De Felice

Simone Inzaghi deve sciogliere ancora gli ultimi dubbi in vista della sfida di San Siro contro lo Sheriff Tiraspol, in programma questa sera alle 21 allo stadio 'Giuseppe Meazza' e valida per la terza giornata del Gruppo D di Champions League.

La squadra è in ritiro nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, con l'allenamento di rifinitura che servirà all'allenatore nerazzurro per prendere le ultime decisioni in vista di una gara che rappresenta un bivio per l'Inter, a caccia della qualificazione agli ottavi di finale ma che ora non può più commettere passi falsi dopo la sconfitta contro il Real Madrid e il pari di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu avverte ancora un lieve fastidio alla caviglia: al suo posto ballottaggio aperto tra Vidal e Vecino, con il cileno in vantaggio. Qualche dubbio anche sulle fasce: Dimarco potrebbe partire nuovamente titolare a sinistra, a maggior ragione per i calci piazzati in considerazione dell’assenza di Calhanoglu. A destra Darmian più avanti di Dumfries.

Per Inzaghi arrivano buone notizie dall'infermeria: Stefano Sensi ha smaltito l'infortunio rimediato nella sfida di Marassi contro la Sampdoria e si rivede nella vista dei convocati.

Lo Sheriff, invece, è pronto a schierarsi con il classico 4-2-3-1, con il trio formato da Castaneda, Kolovos e Traoré alle spalle di Bruno Sousa. In mezzo al campo, confermato il match winner del 'Santiago Bernabeu', il lussemburghese Thill, autore del gol che ha regalato il successo storico alla formazione moldava sul campo del Real Madrid.