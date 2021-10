Inter-Sheriff, richieste tifosi in aumento: apre 3° anello. Quota 45mila sicura

L'Inter ha messo in vendita nuovi biglietti per la sfida di questa sera: la capienza massima è di 55mila persone

Aumentano le richieste per la sfida di stasera tra Inter e Sheriff in programma alle 21 per la 3a giornata della fase a gironi di Champions League. I tifosi nerazzurri hanno risposto presente alla sfida cruciale per il cammino europeo, contro la capolista a sorpresa (a 6 punti). Prosegue a gonfie vele la prevendita e - come riporta La Gazzetta dello Sport - il club questa mattina ha deciso di aprire il terzo anello rosso.